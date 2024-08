Concessione degli impianti sportivi, pubblicato il bando

LATINA – Sul sito istituzionale della Provincia di Latina è stato pubblicato il bando, con relativa modulistica, per la “Concessione in uso degli impianti sportivi in orario extrascolastico all’interno degli Istituti Scolastici provinciali anno 2024/2025”. L’avviso, con scadenza fissata per il 26 agosto, prevede l’assegnazione fino all’8 giugno del 2025 di sedici impianti sportivi annessi agli Istituti Superiori di competenza provinciale. Le attività dovranno svolgersi esclusivamente in orario extrascolastico, negli orari e nelle modalità indicati.

Possono far richiesta le Associazioni e le Società Sportive legalmente costituite, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali a ad Enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal Coni. Tra i requisiti è richiesto inoltre lo svolgimento di un’attività compatibile con l’impianto oggetto della richiesta.

Le palestre oggetto di concessione a Latina sono quelle di Einaudi, Majorana, Manzoni, Dante Alighieri e Vittorio Veneto/Salvemini. Per il territorio provinciale sono disponibili il Rosselli di Aprilia, l’Omnicomprensivo di Castelforte, il Gobbetti di Fondi, il Fermi di Gaeta, l’Alberti di Minturno e il Pacifici e De Magistris di Sezze.

Si potrà richiedere anche l’utilizzo dei campi esterni oltre che le palestre nell’ITE De Libero di Fondi, l’IPIA E. Fermi di Formia, il Liceo Scientifico G.B. Grassi e IIS Galilei/Sani di Latina e ITC A. Bianchini e Liceo Scientifico L. Da Vinci di Formia.

“Abbiamo presentato anche quest’anno il bando per la concessione degli impianti sportivi che permetterà alle associazioni e alle società sportive di usufruire degli appositi spazi negli istituti scolastici provinciali. – ha dichiarato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – “Il grande lavoro svolto nelle scuole, con la dotazione di palestre e spazi sempre più idonei alle discipline sportive sopperisce in parte alla mancanza di impianti adeguati sui territori e incentiva e promuove la diffusione della pratica sportiva. La promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa passa anche attraverso la predisposizione di spazi ad uso pubblico e noi come Ente ci siamo impegnati per soddisfare anche questo bisogno collettivo, in virtù dei tanti progetti posti in essere nell’area pontina come i giochi interprovinciali e la collaborazione con Game Upi. Le palestre e i campetti rappresentano all’interno del patrimonio dell’Ente una risorsa importante per le comunità pontine e come tali abbiamo deciso di pensarle, pensando al loro rinnovamento ed adeguamento normativo in termini di piena accessibilità e fruizione.”