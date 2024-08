A Fondi fuochi d’artificio silenziosi per “La notte dello Sbaracco”: salvi bambini e animali

FONDI – Sarà ugualmente spettacolare ma non spaventerà i bambini, e non terrorizzerà cani e gatti, lo spettacolo piro-emozionale che illuminerà “La notte dello Sbaracco” a Fondi. Il Comune della città pontina si mostra ancora una volta sensibile e dà appuntamento a mezzanotte di lunedì 12 agosto al Castello Caetani per il tradizionale evento al quale non mancheranno giochi di colori ed effetti speciali, ma con un impatto sonoro decisamente ridotto.

L’idea, proposta da un esperto del settore, è subito piaciuta agli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato e all’amministrazione tutta che hanno deciso di donare alla città, in occasione di una delle serate di punta del programma “Un mare di eventi… a Fondi”, un momento indimenticabile.

«Volevamo dare il nostro contributo ad una notte molto attesa da turisti, cittadini e commercianti – conclude il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – il Consorzio Fondipiù e la Pro Loco, con la collaborazione e il supporto di tanti imprenditori locali, hanno dato vita ad una macchina organizzativa pazzesca. Lo spettacolo piromusicale, che sarà la ciliegina sulla torta di una grande serata ma al contempo rispetterà gli animali e chi non gradisce il rumore delle esplosioni, ha messo tutti d’accordo».