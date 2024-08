Ferragosto, più vigilanza e controlli, polizie locali in turno anche la notte nei comuni costieri

LATINA – Le polizie locali dei comuni costieri saranno in campo con turni suppletivi e fino all’una di notte nei giorni del 14 e del 15 agosto. L’estensione dell’orario di servizio è stata richiesta dalla Prefettura di Latina ai sindaci di tutti i comuni costieri da Latina a Formia, da Gaeta a Minturno, Fondi, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Ponza e Ventotene nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Piazza della Libertà coordinato dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella. Presenti i vertici delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Il divieto di accendere falò sulle spiagge, il divieto di vendita di bevande in vetro e di accensione di fuochi non autorizzati, nel mirino dei controlli, così come disposto nei singoli comuni con apposite ordinanze. Deciso il rafforzamento dei controlli soprattutto nelle zone della movida per prevenire episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica e di uso improprio degli spazi pubblici. Massima attenzione è stata chiesta dalla prefettura alle strade, per garantire vigilanza e controllo della viabilità in considerazione dell’ulteriore prevedibile aumento del flusso di auto e veicoli in genere nei comuni turistici del territorio.

Tra le priorità anche quella della prevenzione del fenomeno degli incendi che stanno devastando il territorio pontino. Il peggiore a Monte Leano ha messo in pericolo abitazioni e residenti, ma emergenza si registrano da nord a sud e anche nell’ultimo periodo hanno interessato anche le arterie a più alta percorrenza. Il comandante dei Vigili del Fuoco ha disposto un rafforzamento del dispositivo di antincendio boschivo.

Sulle spiagge e per mare opererà la Capitaneria di porto anche attraverso un consistente numero di vedette e di pattuglie a terra.