Frana a Ventotene, crolla la falesia alla Paratella. Interdetto il belvedere

VENTOTENE – Nuovo episodio di dissesto idrogeologico sull’isola di Ventotene dove nel pomeriggio di Ferragosto è franata la falesia sottostante il Belvedere. Il crollo improvviso si è verificato in località Paratella. Sul posto sono giunti per mare la Capitaneria di porto e a terra i carabinieri dell’isola per inibire l’accesso alla zona che è ora segnalata con il nastro. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, né alle abitazioni che si trovano su quel versante dell’isola.