In migliaia al Lido di Latina per la processione di Stella Maris

LATINA – Tradizione rispettata a Latina nel giorno di Ferragosto. Migliaia di persone hanno assistito alla processione in onore di Maria Stella Maris. La statua, nel giorno dell’Assunzione, ha percorso nel pomeriggio il lungomare via terra fino a Borgo Grappa e ritorno, per poi essere imbarcata in serata per la processione a mare lungo tutta la costa.

Illuminata per essere visibile anche dalle spiagge, dai locali e dalle abitazioni, la manifestazione è stata seguita da tantissimi. A Foce Verde dove ad attendere lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio c’erano centinaia di persone. In quei momenti il traffico sul lungomare è andato letteralmente in tilt.