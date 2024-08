A Latina Lido attesa per la processione (a mare e a terra) della Madonna di Stella Maris

LATINA – A Latina Lido torna la tradizione della processione di Maria Stella Maris in occasione del Ferragosto, Festa religiosa dell’Assunzione. le celebrazioni andranno avanti dal mattino e fino alla mezzanotte, divise in più momenti e due processioni, una a terra e una a mare che chiuderà la giornata. Per consentire il regolare svolgimento degli eventi, il Comune ha emesso una modifica alla disciplina della circolazione stradale in alcune vie della Marina, con l’ordinanza dirigenziale del servizio Trasporti e mobilità, numero 200 dell’8 agosto scorso.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Alle 9 la Santa Messa nella parrocchia di Stella Maris aprirà la giornata. Poi dalle 16 alle 18 si terrà la processione a terra. Durante il passaggio della Madonnina, chi lo desidera potrà esporre un piccolo altarino. La partenza è prevista per le ore 16 dal piazzale della chiesa Stella Maris La statua della Madonna, posta su un carro addobbato trainato da un pick up, percorrerà le seguenti strade: via Capraia, strada Lungomare, via Casilina Sud/Nord, strada Litoranea verso Borgo Grappa, via Randa, via Velaccio, viale Antonio Pennacchi, strada Lungomare , via Capraia e ritorno alla chiesa.

Il secondo momento è in programma alle 19 con la Messa vespertina e a seguire la processione delle barche lungo tutta la costa da Rio Martino a Foce Verde.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE – E’ istituito il Divieto di Circolazione per tutti i veicoli nelle sotto riportate Vie e Piazze: Via Capraia, Via Lungomare direzione Via Casilina Sud fino alla intersezione con la stessa, Via Casilina Sud, Via Casilina Nord, Strada Litoranea, Rotatoria Viale Pennacchi, Via Litoranea, Via Randa, Via Velaccio, Viale Pennacchi, Capo Portiere, Via Lungomare direzione Via Capraia fino all’intersezione con la stessa, Via Capraia fino alla Chiesa di Stella Maris, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 circa, del giorno 15 Agosto 2024, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.

LA MESSA A LAMPEGGIO dell’impianto semaforico sito all’incrocio tra Via Casilina e Strada Litoranea, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e comunque sino a cessate esigenze.

L’ISTITUZIONE del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata per numero due stalli, sulla prima piazzola di sosta di Via Lungomare (lato mare) immediatamente adiacente la rotatoria di Rio Martino, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 del giorno 15 Agosto 2024, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.