Incidente in Strada Acque Alte, iniziato il lavoro del perito. Oggi le autopsie. A Borgo Podgora seconda fiaccolata per Christian e Gabriele

LATINA – Sarà eseguita questa mattina l’autopsia sui corpi di Gabriele Parcesepe e Christian Granella i due ragazzi, morti nello stesso incidente stradale su Strada Acque Alte dove si trovavano sul sedile posteriore di una Toyota Ch-r, in auto con altri tre amici. La Procura della Repubblica di Latina ha affidato l’incarico all’esperta anatomo-patologa Maria Cristina Setacci, poi, al compimento degli accertamenti disposti dal pm Giuseppe Bontempo, sarà fissata la data dei funerali, forse lunedì, nella chiesa Santa Maria di Sessano di Borgo Podgora.

Il perito nominato dalla Procura per accertare definitivamente la dinamica dell’incidente è già al lavoro e ha visionato i tre mezzi incidentati. Dopo gli accertamenti della polizia stradale di Aprilia infatti, è stato escluso il coinvolgimento della quarta auto che nella notte tra mercoledì e giovedì si trovava sul luogo dell’incidente, guidata da una trentenne. I conducenti di tutte e tre le auto, il 18enne alla guida della Toyota su cui viaggiavano le vittime, il sedicenne alla guida della minicar che percorreva strada Acque Alte nel senso opposto di marcia dopo essersi immesso proprio in quei momenti, e un 27enne che era alla guida di una Nissan Quasquai che procedeva in direzione di Borgo Podgora, sono stati iscritti tutti sul registro degli indagati.

Il magistrato titolare del fascicolo ha chiesto che siano acquisiti i dati dalle centraline elettroniche dal momento che le vetture di ultima generazione, mediante dei particolari sensori rilevano parametri tra i quali la velocità del veicolo, una informazione essenziale in questo caso per ricostruire le responsabilità.

Ieri sera tutta la frazione ha preso parte ad nuova fiaccolata dopo il ricordo che si è svolto la sera di giovedì. Un mesto corteo guidato dal parroco Don Livio Di Lorenzo ha percorso le strade della frazione di Latina per poi fermarsi nel piazzale davanti alla chiesa. Tanti i ragazzi presenti. (qui un frame dalle immagini girate da Lazio Tv)