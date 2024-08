Gaeta, copre con un telo la targa ed entra nella Ztl di S. Erasmo

GAETA – E’ entrato nella Ztl di Gaeta nel centro storico, a S. Erasmo, sperando di farla franca con uno stratagemma: coprire, con l’aiuto di un amico, la targa della macchina nei pressi del varco. Per farlo ha usato un telo, forse da mare tenuto proprio dal complice che è entrato nella Ztl a piedi dietro l’auto. L’episodio al varco di via Annunziata, intorno alle 21.20, è stato immortalato da una videocamera e la Polizia Locale ha acquisito le immagini, le ha diffuse, e ha attivato le procedure per quindi giungere all’identificazione della vettura e del proprietario per le sanzioni previste.

« La Ztl nel centro storico, suscettibile in futuro di ulteriori rimodulazioni in futuro, è sempre fondamentale per limitare più efficacemente il numero di auto presenti e tutelare adeguatamente il quartiere, per garantire un centro storico vivibile e sicuro, a beneficio dei cittadini e dei tanti turisti che affollano quotidianamente strade, vicoli e piazze. – commenta l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Stefano Martone – Purtroppo dobbiamo constatare ogni tanto il verificarsi di episodi, anche maldestri, messi in atto dagli immancabili furbetti che puntano a sfuggire all’ occhio elettronico. Potendo optare tra fare una passeggiata e godersi Gaeta vecchia o fare il furbetto escogitando mezzucci per entrare in zona Ztl solo un “pessimo esempio di uomo” può prendere in considerazione la seconda. I controlli predisposti comunque riescono efficacemente a contrastare tale fenomeno, fortunatamente non diffuso e che comunque comporta delle conseguenze, così come previsto dalla Legge, per chi se ne rende triste protagonista”. L’ assessore poi continua in generale sulla condotta di guida. «L’appello è quello di rispettare le norme del codice della strada e di tenere un comportamento improntato alla cautela per la propria incolumità e quella altrui. Gaeta è una bellezza che va ammirata con calma e non c’è bisogno di “correre” per apprezzarla.