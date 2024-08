Incidente in via Acque Alte, a Borgo Podgora è il giorno dell’addio per Christian e Gabriele

LATINA – Lunedì 5 agosto a Borgo Podgora è il giorno dell’addio a Gabriele Parcesepe e Christian Granella, il 18enne e il 15enne deceduti nel terribile incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì su via Acque Alte mentre da Latina tornavano a casa sull’auto guidata da un amico diciottenne. Le famiglie dei due ragazzi, che erano cugini, hanno deciso di salutarli insieme alle 16,30 nella chiesa Santa Maria di Sessano al centro della frazione.

Sono state giornate pesantissime dopo la tragedia, con l’intera comunità del borgo che ha voluto far sentire la propria vicinanza alle famiglie in ogni modo. Ci sono state fiaccolate e oggi molte attività del borgo abbasseranno le saracinesche o chiuderanno nell’ora di funerali. E’ prevista una grandissima partecipazione e a gestire la viabilità ci sarà la polizia locale. Alla cerimonia religiosa in rappresentanza di tutta la città di Latina, ci sarà la sindaca Matilde Celentano.

Sull’incidente intanto va avanti l’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ha disposto una serie di accertamenti necessari a ricostruire dinamica e responsabilità dello schianto mortale che ha visto coinvolte tre auto. Tre persone sono indagate.