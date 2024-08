Spaventoso incendio a Priverno: in fumo 90 ettari di bosco

PRIVERNO – Un devastante incendio sta tenendo da ore impegnati i vigili del fuoco in Località Ceriara- Stradone delle Grotte anche con l’intervento di mezzi aerei. Sul posto una squadra operativa Aib e un direttore di operazioni per il coordinamento di un elicottero Erickson (Cochise) ed un Canadair (Can27), della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In supporto diverse Associazioni di Volontari della Protezione Civile. L’area boschiva interessata dalle fiamme è di circa 90 ettari.