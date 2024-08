Incidente sulla Nettunense, scivola dalla moto, travolta da un furgone: perde la vita passeggera di 19 anni

APRILIA – Tragedia questa mattina prima dell’alba a Campoleone. Una ragazza di 19 anni residente ad Aprilia è morta in un incidente stradale mentre era in sella ad uno scooter che percorreva la Nettunense. Sul posto dopo l’allarme dato da alcuni automobilisti e residenti, sono arrivati i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e la strada è stata chiusa per i rilievi. Per lei invece non c’era già più nulla da fare.

Tragiche le modalità ricostruite nel corso della mattinata dai militari guidati dal tenente colonnello Paolo Guida che hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere della zona. La moto guidata da un ragazzo di 22 anni residente ad Aprilia, per cause in corso di accertamento, scivolava a terra lungo la corsia opposta e la ragazza, che sedeva dietro, nel cadere sull’asfalto, veniva colpita da un furgone in transito che poi si allontanava facendo perdere le proprie tracce.

Il mezzo è tutt’ora ricercato.