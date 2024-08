Latina, arrestato dalla squadra Mobile ladro seriale

LATINA – I poliziotti della squadra mobile di Latina hanno eseguito l’ordinanza cautelare che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un uomo di origine algerina, responsabile di numerosi furti tentati e consumati in alcune attività del capoluogo che si sono verificati tra maggio e giugno di quest’anno. Durante il primo colpo, un tentato furto con scasso in una concessionaria, il tempestivo intervento della Squadra Volante aveva consentito l’arresto in flagranza. In quell’occasione lo straniero era stato dunque identificato e fotosegnalato dagli agenti.

Nelle settimane successive, una serie di ulteriori tentativi di furto ai danni di una caffetteria e di un negozio di abbigliamento del centro cittadino e due furti con scasso consumati ai danni di alcuni bar di Latina tutti con le stesse modalità di azione. Gli investigatori della Questura di Latina si sono così concentrati sulle immagini di video sorveglianza di tutti gli esercizi coinvolti e hanno ascoltato testimoni. Ed è stato proprio grazie all’identificazione del presunto responsabile avvenuta durante il primo arresto, che gli investigatori della Mobile hanno chiuso il cerchio sull’uomo.

I gravi indizi di colpevolezza evidenziati nei riscontri dell’attività d’indagine, la concreta possibilità di reiterazione dei reati ed il pericolo di fuga dello straniero, hanno portato il P.M titolare del fascicolo a richiedere la custodia cautelare in carcere, disposta nei giorni scorso dal G.I.P. ed eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile di Latina.