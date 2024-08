Incidente sull’Appia a Terracina, muore un 28enne di Gaeta

TERRACINA – Un motociclista è morto oggi in un incidente stradale che ha comportato la temporanea chiusura in entrambe le direzioni della strada statale 7 “Via Appia”, al km 92,000 all’altezza di Terracina. A perdere la vita un ragazzo di 28 anni originario di Gaeta ma residente a Roma. L’impatto per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri è avvenuto con un tir. Da una prima dinamica fatta da un testimone utente della strada, il centauro probabilmente per un malore, invadeva la corsia opposta impattando frontalmente con un camion che sopraggiungeva.

La vittima, un musicista residente a Roma, era molto conosciuta.

Sul posto hanno operato carabinieri, 118, vigili del fuoco e le squadre Anas.