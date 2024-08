Scontro a Gaeta tra scooter e auto, muore al Dono Svizzero Vincenzo Federico

GAETA – Ancora morti sulle strade della provincia di Latina. Non ce l’ha fatta dopo uno scontro violentissimo che lo aveva visto coinvolto sabato pomeriggio a Gaeta, Vincenzo Federico, 30 anni residente a Formia (foto da Fb). Il giovane in sella ad uno scooter all’altezza del centro commerciale “Gate A” che si trova al confine tra i due comuni del sud Pontino si era scontrato con un’auto che in uscita da Via Montebello si era immessa sulla Flacca nello stesso senso di marcia dello scooter che sopraggiungeva. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravi: trasportato al Dono Svizzero di Formia si è spento nelle ore successive. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

Solo poche ore più tardi sull’Appia a Terracina ha perso la vita Fabio D’Amato, 28 anni, un ragazzo di Gaeta, residente a Roma dove suonava in una band. Andava a trovare i genitori quando ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un tir.