Cisterna Volley, contro Perugia subito in evidenza Faure e Nedeljkovic

CISTERNA – Il Cisterna Volley sta per concludere il primo mese di lavoro in vista del campionato di Superlega Credem Banca. Negli ultimi giorni si sono uniti al gruppo il centrale Aleksandar Nedeljkovic e l’opposto Theo Faure, entrambi reduci dai Giochi di Parigi in cui a trionfare per l’oro è stata la Francia di Faure. I due olimpionici hanno fatto il loro debutto stagionale, seppur in un test match, nella giornata di ieri, nell’allenamento congiunto andato in scena al Pala Barton di Perugia, terminato 3-1 in favore dei Campioni d’Italia in carica.

Nonostante il risultato finale, per coach Falasca sono arrivati segnali interessanti dal campo. Nello specifico è tornato a pieno regime lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramon, che si è alternato a Rivas e Tarumi realizzando 10 punti di cui un muro vincente, con il 75% di efficacia in attacco. Il giapponese Yuga Tarumi si conferma il miglior servitore della squadra in questo pre campionato, realizzando altri 2 ace per un totale di 8 acuti dai nove metri nelle prime tre uscite dei pontini. Il miglior marcatore del Cisterna Volley è stato l’opposto Theo Faure con 12 punti messi a referto. L’altro esordiente, Aleksandar Nedeljkovic, è andato subito a segno nel suo fondamentale, con 2 muri vincenti e 6 punti realizzati con il 67% di efficacia. Più che positivo infine l’ingresso nel quarto set supplementare per il palleggiatore Alessandro Fanizza, bravo ad orchestrare la squadra in regia per la vittoria del parziale del Cisterna Volley.

Per il Cisterna Volley il prossimo impegno sarà a Gubbio, dove la squadra disputerà il torneo “Spirito di Squadra” nel quadrangolare giunto alla sua XI edizione che vedrà i pontini misurarsi contro: Gioiella Prisma Taranto, Sonepar Padova e Voleibol Guaguas Las Palmas Volley, Sabato 07 e Domenica 08 Settembre, presso la Palestra Polivalente di Gubbio.