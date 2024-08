Olimpiadi, il Fiamme Gialle di Gaeta Ruggero Tita è oro nel Nacra 17 in coppia con Caterina Banti

GAETA – Ruggero Tita e Caterina Banti di nuovo campioni olimpici nel Nacra 17. I due velisti, lui atleta delle Fiamme Gialle di Gaeta di 32 anni, trentino di origine, lei romana, 37 anni e una laurea in lingue orientali, si sono assicurati l’oro dominando la classe, e bissando il successo di Tokyo 2020. Argento per i diretti sfidanti, gli argentini Majdalani-Bosco, terzo posto per la Nuova Zelanda. Per gli Azzurri è il decimo oro a Parigi 2024.(foto Federvela)

Nonostante il poco vento, la coppia ha affrontato bene la regata di oggi, giovedì 8 agosto, nel golfo di Marsiglia. Insieme hanno vinto anche quattro titoli europei e tre mondiali.

Sono arrivate le congratulazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Gaeta. «Accogliamo con gioia e soddisfazione questa splendida notizia – commenta il sindaco Cristian Leccese – Questo ulteriore successo per Tita, splendido rappresentante delle Fiamme Gialle di Gaeta, condiviso con Banti, non può che rallegrare l’intera nostra comunità. Quello di oggi è un risultato che premia lavoro, passione, capacità e determinazione di un grande atleta. A Ruggero dunque, ed ovviamente anche a Caterina, va il nostro plauso. Grazie ragazzi!.»