Circeo Street Food, si comincia giovedì nella pinetina

SAN FELICE CIRCEO – Da giovedì 8 a domenica 11 Agosto torna ai piedi della Maga Circe lo Street Food una delle tappe più suggestive dell’estate 2024. Il villaggio allestito nella pineta in Piazza Italo Gemini propone un tour gastronomico della cucina italiana ed internazionale, con momenti di spettacolo e divertimento per grandi e piccoli. Antipasti, primi piatti, secondi e dolci senza dimenticare ricette gluten free e vegan.

Ci saranno 25 Street Chef a raccontare la penisola attraverso straordinarie rivisitazioni: “Panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti. E come non citare il mitico carciofo alla giudia? Ci saranno anche tante proposte internazionali”, dicono gli organizzatori di Mela Eventi.

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare. La Drink Zone proporrà aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

Per abbattere il consumo di plastica nel villaggio circoleranno solo brick riciclabili.

GLI ORARI –

giovedì dalle 17:00 alle 24:00

venerdì dalle 17:00 alle 24:00

sabato dalle 17:00 alle 24:00

domenica dalle 17:00 alle 24:00