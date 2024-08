Rogo di copertoni nei pressi delle Fonti di Lucullo tra Sabaudia e Circeo: fiamme nel bosco

SABAUDIA – Sconosciuti hanno dato fuoco questa mattina ad un tratto di bosco nei pressi della Fonte di Lucullo all’interno del Parco Nazionale del Circeo in località Molella, a metà strada tra i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo dove ieri sera sera erano intervenuti i vigili del fuoco per far fronte a un rogo di grossi copertoni che erano stati gettati nell’area protetta e incendiati.

Proprio nei pressi di quel rogo spento dai pompieri della squadra di Terracina intoro alle 20.40 di venerdì, qualcuno oggi è tornato ad appiccare le fiamme. Sul posto, in via della Bagnara, sono intervenuti i volontari della protezione civile ANC Latina e Sabaudia inviati dalla Sala 0perativa dell’Agenzia di protezione civile della Regione Lazio.