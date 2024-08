Formia, 69enne trovata morta nel giardino di casa: disposta l’autopsia

FORMIA – Una donna di 69 anni è stata trovata morta nel giardino della sua abitazione la sera del 17 agosto a Formia. Potrebbe essere morta per le conseguenze letali di una caduta dalle scale. Sul corpo è stato eseguito un primo esame esterno da parte del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Cassino che ha riscontrato due ferite al capo compatibili con questa ipotesi dopo che i carabinieri nel corso del sopralluogo all’interno della casa hanno trovato numerose tracce di sangue proprio sulle scale.

Il corpo della donna che non presenta segni di violenza, è stato trasferito poi all’ospedale di Cassino in attesa dell’esame autoptico disposto dalla Procura per chiarire definitivamente le cause della morte.