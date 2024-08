Sabaudia, un bus elettrico per collegare Il centro al lungomare

SABAUDIA – A partire da domani, giovedì 8 agosto, e fino a domenica 1° settembre, il centro di Sabaudia sarà collegato al lungomare grazie a un servizio sperimentale di bus elettrico. “L’ iniziativa – hanno spiegato il sindaco Alberto Mosca e il vice Giovanni Secci – si pone l’obiettivo di contribuire a decongestionare il traffico sul lungomare e di facilitare l’accesso ai lidi per gli amanti della spiaggia. L’idea è quella di offrire una soluzione pratica e sostenibile ai problemi di parcheggio, permettendo ai visitatori di lasciare l’auto in sosta in centro e di raggiungere comodamente il mare senza lo stress di dover trovare un posto auto vicino ai lidi”.

Il servizio è completamente gratuito e sarà attivo ogni giorno con corse regolari da Piazza Mafalda di Savoia e dall’Autolinea. Il bus partirà ogni ora, dalle 9:00 fino a mezzogiorno e riprenderà nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Le fermate saranno dislocate lungo il tratto di lungomare tra Caterattino (fermando a tutti i consorzi e attività ricettive situati lungo il percorso) e l’Hotel Le Dune, consentendo un facile accesso ai principali stabilimenti balneari. Il pullmino elettrico, omologato anche per i portatori di handicap, è comodissimo non solo per abili e diversamente abili ma anche per la salita di passeggini e carrozzine per infanti. Un’eccezione è prevista per il giovedì, giorno in cui si tiene il mercato settimanale in Piazza Mafalda di Savoia. In questa giornata, il pullmino non farà fermata in piazza, ma partirà esclusivamente dall’Autolinea.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la società Tecnobus Industries Srl, che ha fornito gratuitamente il mezzo al Comune di Sabaudia, e alla ditta Riccardo Bianchi, gestore del servizio di trasporto pubblico locale, che ha messo a disposizione il personale necessario per l’operatività del servizio.

“Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale di Sabaudia punta a promuovere un modello di turismo più responsabile e rispettoso dell’ambiente, riducendo l’impatto del traffico e migliorando l’accessibilità delle sue spiagge”. Queste le parole del sindaco Alberto Mosca.

“Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione la società Tecnobus Industries Srl per il supporto, così come la ditta Riccardo Bianchi per la preziosa collaborazione. Questo servizio sperimentale rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e verso un miglioramento della qualità della vita sia per i residenti che per i turisti”. Così Giovanni Secci, vice sindaco e assessore al turismo, durante la conferenza stampa di presentazione.