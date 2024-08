Scarseggia l’acqua al Lido di Latina, il gestore: “Rete vetusta con perdite visibili e occulte”

LATINA LIDO – Si stanno registrando fenomeni di bassa pressione sul lungomare di Latina nelle ultime settimane. E interviene il gestore a spiegare, dopo le lamentele registrate. “La rete idrica del lungomare di Latina è in condizioni di deterioramento, con perdite sia visibili che occulte e infrastrutture che necessitano di manutenzione straordinaria, o di una sostituzione completa. Questa situazione comporta difficoltà nel mantenere una pressione costante, in particolare durante i periodi di alto consumo, appunto come l’estate. Dunque problematiche dovute principalmente alla vetustà della rete unita ai picchi di consumo della stagione estiva”.

Così, al Lido, arrivano le autobotti a disposizione delle utenze dotate di autoclavi che segnalino un’assenza totale del flusso idrico. Mentre il gestore assicura “monitoraggi e sopralluoghi tecnici mirati, per le situazioni particolarmente critiche, nel caso in cui vengano segnalate problematiche continuative in termini di orari o giorni”. Poi, a settembre – dicono da Acqualatina in una nota – inizieranno i lavori di sostituzione dell’intera rete idrica principale del lungomare di Latina, con un investimento totale di circa 500.000 euro.

“Questo progetto – si legge – nasce dalla stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Latina, che ha concordato l’avvio dei lavori subito dopo la stagione estiva, per minimizzare i disagi a residenti e turisti. Il Comune ha inoltre deciso di posticipare il rifacimento dell’asfalto, già in programma nella zona, e attendere la fine dei lavori sulla rete idrica, per ottimizzare risorse e tempistiche”.