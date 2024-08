Terracina, il marito le intima di portare via le sue cose, ma quando la vede picchia lei e la sorella: arrestato

TERRACINA – Maltrattata e percossa in più occasioni, costretta per timore della propria incolumità a lasciare un mese fa la casa coniugale di Terracina, una donna è stata aggredita e percossa nuovamente dal marito quando insieme alla sorella si è presentata a casa per riprendersi le sue cose. Era stato proprio l’uomo ad intimarle di sgombrare casa dagli effetti personali, ma quando si è trovato davanti le due donne, le ha prima minacciate, aggredite e poi picchiate, causando ad entrambe traumi e lesioni.

E’ stata la polizia ad intervenire sul posto, dopo le telefonate di allarme al 112 giunte da alcuni residenti e dopo gli accertamenti degli agenti, il magistrato di turno presso la Procura di Latina ha stato deciso di applicare il codice rosso. L’uomo arrestato è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.