Caldo e afa, oggi a Latina si toccano i 41° centigradi. E’ la più rovente delle città del Lazio

LATINA – Sarà oggi, lunedì 12 agosto, il giorno più caldo in assoluto tra quelli già roventi registrati in quest’estate 2024 a Latina. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute segna 41° come temperatura massima percepita, mentre nelle giornate di martedì e mercoledì “scende” si fa per dire, a 40 gradi.

Caldo e afa africane non ci abbandonano e il capoluogo è tra le città dove il bollino rosso presenterà le condizioni climatiche peggiori anche rispetto alle grandi città.

Latina sarà anche la più calda tra le città del Lazio, Roma compresa.