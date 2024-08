Movida violenta, serata finisce in rissa: cinque denunciati

TERRACINA – Sono venuti alle mani e si sono picchiati violentemente fuori da un locale della movida di Terracina, poi all’arrivo della polizia, si sono dileguati. I fatti mercoledì 7 agosto quando gli agenti del commissariato sono arrivati a sirene spiegate in Viale della Vittoria dopo le numerose segnalazioni arrivate da cittadini al numero Unico per le emergenze 112 per una rissa in atto. Sul posto non c’era già più nessuno dei litiganti, ma le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno consentito di identificare i partecipanti alla rissa alcuni dei quali hanno riportato lesioni personali con prognosi dai 7 ai 15 giorni.

Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria, e per loro è inoltre in corso di valutazione l’adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Questore di Latina.

Sono in atto ulteriori approfondimenti per risalire alle cause della lite degenerata.