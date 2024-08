Furto notturno in un’officina, arrestato 56enne. Il complice si dà alla fuga

APRILIA – Sorpresi di notte a rubare in un’officina meccanica, uno si dà alla fuga, l’altro viene arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì quando i militari, arrivati sul posto per un furto in atto, insieme con i vigilantes dell’istituto “Securitas Metronotte”, sono entrati nell’attività trovando al suo interno due uomini che alla loro vista hanno tentato la fuga: uno dei due bloccato dai militari è stato identificato, si tratta di un cittadino di Aprilia di 56 anni. L’uomo arrestato in flagranza di reato e portato presso gli uffici del Reparto territoriale di Aprilia. è stato poi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.