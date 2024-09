A Latina II edizione della Summer School di Architettura “Abitare in centro”

LATINA – Torna a partire da oggi per la sua seconda edizione, la Summer School organizzata dalla Casa dell’Architettura di Latina dal titolo “Abitare il centro”. Fino a mercoledì 11 settembre 2024, dieci studenti e studentesse provenienti dalle facoltà di Architettura dell’Università dell’Hertfordshire, dell’Università di Palermo, dalla “Federico II” di Napoli e dal Politecnico di Milano, parteciperanno a sopralluoghi, seminari, lezioni che riguarderanno tre aree del centro di Latina nell’ambito del progetto “di riscrittura con gli occhi nuovi dei giovani architetti della fisionomia della città”. Un modo – dicono dalla Casa dell’Architettura presieduta da Pietro Cefaly, per scoprire nuovi scenari urbani, nuove possibilità dell’abitare. Gli studenti, accompagnati dai professori e tutor di riferimento avranno l’opportunità di ripensare e ridisegnare l’aspetto della città. I progetti verranno elaborati, in forma compiuta presso le singole facoltà e presentati alla cittadinanza nel mese di dicembre.

Alle 12:30 di questa mattina nella Sala “E. De Pasquale” del Comune verranno presentati i siti interessati dai progetti di studio e riqualificazione: dopo viale Mazzini e l’area sotto la Torre Pontina, quest’anno l’interesse di sposta sulle aree del Campo Sportivo, del parcheggio di piazza San Benedetto, e dell’ex 82 oggi sede universitaria. “Tre aree centrali che restano, nonostante la

presenza di manufatti significativi, incompiute e in attesa di soluzione”, sottolineano gli organizzatori della Summer School.

IL PROGRAMMA – La Summer School verrà presentata sabato 7 settembre, alle 12:30, nella Sala “E. De Pasquale” del Comune di Latina, dal Presidente della Casa dell’Architettura di Latina, architetto Marcello Trabucco, e dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Latina, architetto Massimo Rosolini, dell’Amministrazione Comunale, verranno presentati i siti interessati dai progetti di studio e riqualificazione.

A seguire, dalle 15:00 verranno effettuati i sopralluoghi delle aree interessate. Alle 18:00, sempre nella Sala “E. De Pasquale”, il prof. Alfredo Passeri*, dell’Università Roma Tre, terrà una lezione dal titolo “L’architettura parlata”. L’incontro è aperto anche alla cittadinanza. *Architetto romano, ha condotto ricerche sulle città e sull’edilizia di qualità da salvaguardare e conservare sotto la guida di Manfredo Martufi e Paolo Portoghesi.

Nella settimana della Summer School gli studenti parteciperanno a due workshop – uno dedicato all’analisi del contesto e un altro dedicato alle idee progettuali – e avranno l’opportunità di visitare il Giardino di Ninfa, grazie alla collaborazione con Fondazione Caetani e il Labirinto di Limito, grazie alla collaborazione dell’Azienda Agricola Marco Carpineti di Cori. I due Workshop si concluderanno con due eventi aperti al pubblico: domenica 8, alle ore 19:00 allo Spazio Culturale Nicolosi “Conversazione in piazzetta” con Pietro Cefaly, Cristina Pallini, Aleksa Korolija, Camillo Orfeo, Fabio Guarrera, Luigi Pintacuda e Thomas Trail; mercoledì 11 alle ore 10:00, sempre presso lo Spazio Culturale Nicolosi l’apertura della mostra a cui seguirà, alle 12:00 la chiusura della Summer School.

Coinvolti nell’iniziativa i docenti Renato Capozzi, Federica Visconti e Camillo Orfeo dell’Università “Federico II” di Napoli, Cristina Pallini, Aleksa Korolija del Politecnico di Milano, Luigi Pintacuda e Thomas Trail dell’University of Heartfordshire e Fabio Guarrera dell’Università di Palermo, insieme al prof. Alfredo Passeri e Fernando Bernardi architetto paesaggista. Il coordinamento dell’iniziativa è di Pietro Cefaly, Direttore scientifico della Casa dell’Architettura.

La Summer School gode del Patrocinio del Comune di Latina, CNAPPC – Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, IN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura, UKRI – Arts and Humanities Research Council, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Latina. In partnership con Fondazione Caetani, Spazio Culturale Nicolosi, Marco Carpineti Azienda Vitivinicola, Limito – Labirinto di Vite, Hotel Europa di Latina

Da ventisei anni la Casa dell’Architettura di Latina studia, conserva e valorizza fondi archivistici, riviste storiche, progetti e studi di architetti, che hanno contribuito alla costruzione della città di Latina.