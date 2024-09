Maranola Città Invisibile, anniversario speciale

MARANOLA – Il borgo medievale di Maranola si prepara a celebrare un anniversario speciale: i 30 anni di “Maranola Città Invisibile”, un evento artistico che nel 1994 trasformò il paese, rendendolo scenario e palcoscenico dell’opera di Italo Calvino. L’appuntamento è per domenica 8 settembre presso la Villa Comunale di Maranola.

“Nel 1994, sotto la direzione artistica del Teatro Potlach e l’organizzazione dal Teatro Bertolt Brecht Formia e Hormiai Teatro (Teatro Di Limosa) – ricordano gli organizzatori – oltre duecento artisti nazionali e internazionali invasero Maranola, trasformando il borgo in un palcoscenico vivente. I vicoli, le piazze e gli edifici divennero scenografie, luoghi di installazioni artistiche, performance e spettacoli che riportarono alla luce le memorie storiche e culturali del borgo, creando un’esperienza unica e immersiva per tutti i partecipanti. Da quel momento in poi tutto il territorio del basso Lazio ha vissuto un periodo di rinascita culturale e sociale, che ha portato alla creazione di festival, associazioni culturali e attività commerciali, inclusa la conversione di edifici storici in spazi di accoglienza e cultura. Oggi, a distanza di trent’anni, l’eredità di “Città Invisibile” continua a essere faro per la comunità locale”.

Sarò l’associazione Seminaria Sogninterra, da oltre un decennio impegnata nell’organizzazione e promozione della Biennale D’arte ambientale omonima, a organizzare la giornata che prevede: una Tavola Rotonda e dibattito: con la partecipazione di associazioni e artisti locali, tra cui il Teatro Potlach, Teatro Bertolt Brecht, Teatro di Limosa e OpenLab Company, come momento di riflessione collettiva sull’impatto dell’evento sulla comunità. La proiezione del filmato realizzato dall’associazione Seminaria Sogninterra con materiale video d’archivio, interviste e testimonianze dei protagonisti dell’edizione del 1994. La presentazione di un album fotografico di comunità, performance di Michela Rosi e installazioni d’arte contemporanea di Andrea Colaianni, Carlo De Meo e Gerardo De Meo. Il Live di Vito Cardellicchio e djset di Sidereus a conclusione della serata.

la manifestazione si svolge con il patrocinio e il sostegno di Comune di Formia e con la collaborazione di Teatro Potlach, Teatro Bertolt Brecht, Teatro di Limosa e con la sponsorizzazione di AnnaSped S.r.l.