Alto impatto, controlli dei finanzieri a Villaggio Trieste

LATINA – Prosegue l’operazione “Alto impatto” in collaborazione tra tutte le forze di polizia. E giovedì sera, i finanzieri del comando provinciale di Latina hanno monitorato in particolare il quartiere Villaggio Trieste di Latina e le zone limitrofe con numerosi posti di blocco, controlli sulle persone e all’interno di attività commerciali della zona.

Nell’occasione sono stati impiegati anche i Finanzieri Antiterrorismo e i baschi verdi in forza al Comando Provinciale di Latina. Nel corso dell’attività di servizio, sono state sottoposte a controlli 8 attività commerciali, 34 persone e 25 autoveicoli. Le verifiche, in articolare, sono state finalizzate a controllare l’eventuale presenza o meno di lavoratori “in nero” . Al vaglio la posizione lavorativa di 7 dipendenti-Effettuati anche controlli sulla merce per il contrasto alla contraffazione e a tutela della sicurezza e della salute .