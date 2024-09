Il Nas scopre a Cisterna un allevamento abusivo di chihuahua. In un appartamento 32 cani

CISTERNA – Un allevamento abusivo di chihuahua, la razza canina in miniatura apprezzatissima proprio per le sue piccole dimensioni. La scoperta il 12 settembre a Cisterna, in un controllo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, in collaborazione con il personale del servizio veterinario della ASL.

Carabinieri e ispettori hanno individuato e perquisito un’ abitazione privata trovandovi 32 cani. Contestate gravi carenze strutturali e gestionali all’interno dell’allevamento, oltre alla mancanza del necessario titolo autorizzativo per esercitare l’attività. Il valore complessivo degli animali sequestrati è stato stimato intorno ai 30.000 euro.

Sanzionato il proprietario dell’allevamento con una multa amministrativa di 1.500 euro, mentre gli animali sono stati posti sotto la custodia delle autorità competenti per garantirne la corretta gestione e cura in attesa di ulteriori sviluppi.

L’ operazione rientra in un più ampio piano di controlli mirati alla tutela degli animali e alla lotta contro le attività abusive nel settore degli allevamenti, che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e il benessere degli animali stessi.