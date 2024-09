Barricata in casa minaccia il suicidio con un coltello in mano, diciottenne salvata al Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Momenti di paura nella serata di martedì a San Felice Circeo dove una ragazza di diciotto anni che era sola in casa si era barricata nell’abitazione dove vive con la madre e armata di un coltello da cucina, ha minacciato il suicidio. Dopo l’allarme al 112 sul posto sono arrivati 118, Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo.

Dopo una valutazione delle circostanze, con l’utilizzo di una scala, carabinieri e pompieri hanno rotto una finestra della cucina entrando in casa dove hanno disarmato la giovane, per poi affidarla alle cure del personale sanitario, che l’ha trasportata in ospedale per accertamenti.