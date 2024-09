Carmine Belfiore è il nuovo vice capo vicario della Polizia di Stato

LATINA – E’ diventato vice capo della Polizia di Stato, Carmine Belfiore, già questore di Latina prima di diventare Questore della Capitale. Nominato Prefetto dal Consiglio del ministri è ora vice capo della polizia, su decisione del capo della Polizia Vittorio Pisani. Belfiore, 63 anni, guidava la questura di Roma dal 5 dicembre 2022. Originario di Rossano in Calabria, in polizia dal 1985. L’inizio della carriera alla Digos di Genova, nel 1989 e poi quella di Roma dove si occupa di “terrorismo di sinistra”, prima di approdare alla Direzione centrale della polizia di prevenzione. Dal 2003 distaccato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra in polizia per dirigere i commissariati di Tivoli, San Lorenzo e Viminale, per poi diventare vice-questore vicario della questura di Roma. Dall’agosto 2013 fino a luglio 2017 è stato questore di Terni e poi, da luglio 2017 fino ad aprile 2019 questore di Latina, per poi assumere un nuovo incarico presso l’ispettorato generale del Senato a Roma. A novembre 2022 era stato nominato questore di Roma dove è rimasto fino a ieri, un incarico che gli ha dato accesso ai vertici dell’apparato della polizia di stato come vice capo con funzioni vicarie. (nella foto Belfiore nella sua stanza quando era Questore di Latina)