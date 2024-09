Carta “Dedicata a te”: nel Comune di Latina 2009 beneficiari

LATINA – Sono 2009 i beneficiari della carta “Dedicata a te” che, dalla giornata di domani, potranno collegarsi al portale web del Comune di Latina e, accedendo alla propria area riservata, visualizzare la lettera con la quale recarsi alle Poste e ritirare la social card.

La carta, destinata ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro, consiste in un contributo economico di 500 euro da spendere entro e non oltre il 28 febbraio 2025, che sarà erogato a partire dal mese in corso, tramite prepagate e ricaricabili offerte da Poste Italiane Spa.

La lista degli idonei selezionati dall’Inps e inviata ai Comuni è ordinata secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente: nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso; nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso.

I cittadini, dunque, non devono presentare domanda per avere il contributo in quanto le liste sono state generate automaticamente dall’istituto di previdenza sociale in base alla situazione economica registrata e ai requisiti stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Già ieri – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso – sul sito del Comune di Latina è presente, in evidenza, una notizia riguardante la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, elaborata dall’Inps in base a particolari criteri tra cui l’Isee non superiore a 15mila euro annui e il non essere percettori di altri aiuti fiscali. Da domani, invece, i cittadini potranno accedere alla propria area riservata tramite Spid o carta d’identità elettronica, e scaricare la lettera con cui recarsi alle Poste per ricevere il contributo. Coloro che sono in possesso dell’app Io, inoltre, riceveranno un messaggio ed una mail non appena l’amministrazione comunale caricherà la loro lettera. Ringrazio gli uffici dei Servizi sociali per il lavoro svolto fino ad ora, che ci ha permesso di rendere la procedura più snella e i documenti facilmente consultabili.

Rispetto allo scorso anno – continua Nasso – ci sono molte novità positive: la misura è stata incrementata sia da un punto di vista economico che numerico. I beneficiari nel Comune di Latina, infatti, sono passati da 1744 a 2009 e l’importo della social card da 382,50 euro a 500 euro. Infine, mentre prima poteva essere utilizzata solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, quest’anno si potrà usare anche per carburante e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. Ci auguriamo che possa essere un aiuto concreto alle famiglie che, per differenti motivazioni, hanno visto ridotto il loro potere di spesa”.