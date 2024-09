Colosseo, grate sui balconi per prevenire le occupazioni abusive

LATINA – Questa mattina il nucleo di polizia urbana della Polizia Locale di Latina, la Questura di Latina e i tecnici dell’Inps hanno effettuato un sopralluogo al Colosseo per la messa in sicurezza degli accessi agli immobili, appartamenti e locali commerciali, di proprietà dell’Inps. I tecnici dell’Inps hanno assunto l’impegno di effettuare i lavori entro la fine del mese di ottobre. Gli interventi riguarderanno tutto il primo piano che introduce ai locali e prevedono anche l’installazione di griglie sui balconi, in modo da impedirne l’accesso.

“Ringrazio la Polizia Locale, la Questura e i tecnici dell’Inps – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – che hanno dato seguito alle disposizioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito più volte per affrontare congiuntamente il tema, alla presenza del Prefetto Vittoria Ciaramella, del Questore Fausto Vinci, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Christian Angelilli, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti e della vice comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato.

Per ripristinare la legalità e la sicurezza pubblica nei locali di via Bruxelles si è deciso di procedere con un intervento importante che, ci auguriamo, possa risolvere il fenomeno delle occupazioni abusive. I locali occupati, infatti, non solo costituiscono una violazione della legge, ma spesso sono anche fonte di pericolo sia per gli stessi occupanti che per i residenti della zona. Abbiamo deciso di mettere in campo un’azione preventiva che consiste nell’installazione di grate sui balconi per impedire nuove occupazioni e rendere più sicuri gli immobili liberati. L’Inps, ente proprietario dei locali, ci ha garantito che gli interventi verranno effettuati nel giro di un mese. Vogliamo mandare un messaggio chiaro: non tolleriamo nessuna forma di illegalità e siamo impegnati per garantire e ripristinare, dove necessario, la sicurezza per tutti i cittadini”.