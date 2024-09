Vini d’Italia, Gambero Rosso assegna i “tre bicchieri” a due vini pontini

LATINA – Due vini pontini hanno ottenuto il “tre bicchieri” del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia. In tutto dieci quelli del Lazio provenienti dalle vigne di 4 province su 5 (unica assente Rieti). Un risultato di cui Gambero Rosso evidenzia note positive e negative. Da una parte, gli eccellenti risultati ottenuti in quasi tutta la Regione con l’utilizzo di “un numero di vitigni assai significativo, sia autoctoni – bellone, biancolella, cesanese, grechetto – che internazionali – dal cabernet sauvignon al merlot, dalla grenache al syrah al viognier”. Dall’altra – dicono gli esperti – la conferma della cronica assenza d’identità territoriale con solo due a denominazione di origine. “Insomma, anche quest’anno il Lazio si muove in ordine sparso, ottenendo ottimi risultati solo grazie agli sforzi individuali più che del comparto nel suo complesso”, dicono dal Gambero Rosso.

I vini pontini che hanno ottenuto il massimo sono il Biancolella di Ponza 2022 delle Antiche Cantine Migliaccio e il Radix Bellone 2019 di Casale del Giglio a Borgo Le Ferriere.

«Ancora una volta il Lazio si conferma terra di vino. Un’eccellenza che si deve al lavoro e alla fatica di produttori, spesso molto piccoli -scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – Il Gambero Rosso ha conferito 10 “Tre Bicchieri” a prodotti del nostro territorio. Insieme all’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, continueremo ad accompagnare e a sostenere le aziende laziali nell’ottica di una sempre maggiore innovazione e internazionalizzazione del loro talento».

«La notizia dell’assegnazione dei “Tre Bicchieri” a dieci vini del Lazio, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, è il segno che il rafforzamento delle politiche di promozione dei vini regionali intrapreso dall’assessorato all’agricoltura, tramite Arsial, al fine di migliorare la competitività del comparto vitivinicolo sui mercati, sta dando i suoi frutti. I vini del Lazio sono finalmente conosciuti e conseguentemente apprezzati da tutti ad ogni livello. Un ringraziamento speciale lo rivolgo alle nostre cantine, per gli investimenti e lo straordinario lavoro, così come ad Arsial che sta facendo brillare le nostre etichette», dichiara l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.