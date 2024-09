Fondi, operaio di 26 anni preso a martellate e poi accoltellato dal cugino

FONDI – Preso a martellate e poi accoltellato a ripetizione dal cugino. E’ accaduto nella tarda mattinata di martedì al Mof di Fondi dove entrambi lavorano, tra i banchi del mercato, al culmine di una lite legata a motivi familiari. Gravemente ferito un operaio di 26 anni che si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito con la lama in varie parti del corpo e alla gola. L’aggressore, un 29enne, è poi fuggito ma poco dopo è stato bloccato e arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio. Alle ricerche hanno collaborato i carabinieri, mentre un’ambulanza ha soccorso e trasportato al Dono Svizzero di Formia il giovane ferito. I fatti di ieri preceduti da una recente lite avvenuta in centro città.