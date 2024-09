Morì a 15 anni per un aneurisma, rubata la bicicletta di Anna Maione

CAMPOLEONE – E’ morta un anno fa, a soli 15 anni, per un aneurisma, e ora la sua bicicletta che i genitori avevano lasciato nel cortile dove lei l’aveva parcheggiata, è stata rubata. Lo scrive in un post sui social il papà di Anna Maione, Giuseppe. “Oggi, qualche brav’uomo si è introdotto all’interno del palazzo dove abito da 19 anni ( non era mai successo prima). Cosa gravissima che e ha rubato la bici appartenuta alla mia piccola Anna che oggi non c’è più, non avevo avuto il coraggio di spostarla dal posto in cui l’aveva parcheggiata l’ultima volta (all’interno di un palazzo non all’aperto). Premetto che non è la bici che mi ricorda mia figlia, ma questo gesto mi ha profondamente colpito. Sono sicuro che se qualcuno ha visto qualcosa avrà la gentilezza di comunicarmelo”, aggiunge l’uomo, lamentando anche l’aumento dei furti nella piccola comunità di Campoleone.

Anna Maione studiava al Ramadù di Cisterna ed era una promessa della pallavolo prima di scomparire improvvisamente lo scorso anno nel giorno dell’Epifania.