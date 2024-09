Gianni Amelio a Latina per presentare “Campo di Battaglia”

LATINA – Gianni Amelio torna a Latina per presentare il suo nuovo film “Campo di Battaglia” nelle sale dal 5 settembre. L’11 settembre alle 21, al cinema Corso il regista sarà in sala per la proiezione e il successivo dibattito accompagnato dall’attore Gabriel Montesi coprotagonista del film con Alessandro Borghi e Federica Rossellini. E’ la quarta volta per il regista a Latina dove ha presentato già “La tenerezza”, “Hammamet” e “Il Signore delle Formiche”.

“Qui ha sempre avuto un grande riscontro di pubblico e ci auguriamo che anche questa volta il pubblico di Latina possa accoglierlo per questo nuovo film. Con lui ci sarà anche Gabriel Montesi, che è stato già a Latina per presentare Sei Fratelli. E’ un attore di Aprilia e proprio nelle sale cinematografiche di Latina è nata la sua passione per questo mestiere”, sottolinea il regista Renato Chiocca che con l’associazione Lievito ha organizzato l’incontro.

LA SINOSSI – Sul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però si sono procurati da soli le ferite, sono dei simulatori, che farebbero di tutto per non tornare a combattere. Stefano, di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, oltre che il medico, fa a suo modo lo sbirro. Giulio, apparentemente più comprensivo e tollerante, non si trova a proprio agio alla vista del sangue, è più portato verso la ricerca, avrebbe voluto diventare un biologo. Anna, amica di entrambi dai tempi dell’università, sconta il fatto di essere donna. A quei tempi, senza una famiglia influente alle spalle, era difficile arrivare a una laurea in medicina. Ma lei affronta con grinta un lavoro duro e volontario alla Croce Rossa. Qualcosa di strano accade intanto tra i malati: molti si aggravano misteriosamente. Forse c’è qualcuno che provoca di proposito delle complicazioni alle loro ferite, perché i soldati vengano mandati a casa, anche storpi, anche mutilati, purché non tornino in battaglia. C’è dunque un sabotatore dentro l’ospedale, di cui Anna è la prima a sospettare. Ma sul fronte di guerra, proprio verso la fine del conflitto, si diffonde una specie di infezione che colpisce più delle armi nemiche. E presto contagia anche la popolazione civile…

Nel cast con Borghi, Montesi e Rossellini ci sono anche Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello.