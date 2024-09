Sezze, compie 101 anni, l’omaggio dei Carabinieri al veterano dell’Arma Nicola Sbattella

SEZZE – Ha compiuto 101 anni il carabiniere in pensione Nicola Sbattella e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina gli ha reso omaggio consegnando al veterano una daga in miniatura, la sciabola corta caratteristica dell’Arma dei Carabinieri fin dalla sua fondazione. La breve, commovente cerimonia, quando il maggiore Paolo Perrone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Latina e il Luogotenente Francesco Ruggiero, Comandante della Stazione Carabinieri di Sezze, si sono presentati nella struttura in cui l’uomo vive portando al longevo militare anche gli auguri di buon compleanno da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. CdA Teo Luzi.