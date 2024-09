Il Latina Calcio 1932 perde 1-0 a Cava dei Tirreni

LATINA – E’ stato l’ex nerazzurro Fella, ora nelle file della Cavese, a siglare il goal che ha spento le speranze del Latina Calcio 1932 nel match di Cava dei Tirreni. I nerazzurri, che pensavano di aver preso l’abbrivio dopo la vittoria contro Avellino, si sono ritrovati invece in discesa: hanno pareggiato il penultimo incontro con il Messina e ieri hanno ceduto ai campani, pur senza demerito.

Il goal siglato dall’attaccante che fino a giugno è stato con i pontini, è arrivato a nove minuti dall’inizio del match, ma nonostante le tante occasioni, il Latina non è riuscito a a risalire. Infortunato il nerazzurro Improta che in uno scontro di gioco si è fratturato il setto nasale.

Al termine della partita Mister Padalino ha difeso i suoi: “La squadra ha giocato”, ha detto. Con quattro pareggi, due sconfitte e una vittoria il Latina ha conquistato fino ad oggi sette punti in classifica a pari merito con Altamura, Avellino e Crotone.

IL TABELLINO

Cavese 1 – 0 Latina Calcio 1932

Cavese (4-3-1-2): Boffelli, Rizzo, Piana, Peretti, Maffei, Amara, Pezzella (62’ Loreto), Citarella (77’ Marranzino), Vitale, Fella (62’ Vigliotti), Sorrentino (83’ Diarrassouba). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Di Domenico, Marchisano, Quattrocchi, Badje, Tropea, Barone. Allenatore: Di Napoli.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Ercolano (73’ Mastroianni), Vona E., Di Livio, Ndoj (57’ Petermann), Riccardi, Crecco (57’ Improta), Capanni, Berman (62’ Di Renzo), Cortinovis (75’ Saccani), Bocic. A disposizione: Basti, Cardinali, Ciko, Marenco, Martignago, Vona A., Scravaglieri. Allenatore: Padalino.

Arbitro dell’incontro: Enrico Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Andrea Rizzello di Casarano.

Quarto uomo: Nico Valentini di Brindisi.

Marcatori: 9’ Fella (C),

Ammoniti: 13’ Vitale (C), 21’ Piana (C), 35’ Vona E. (L), 37’ Ndoj (L), 47’ Amara (C), 85’ Vigliotti (C), 90’ + 3’ Diarrassouba (C), 90’ + 6´ Rizzo (C)

Recuperi: 0’ pt. 5’ st.

Angoli: Cavese 5 Latina Calcio 1932 2

Note: Spettatori totali 3000 di cui 118 ospiti.