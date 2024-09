L’anfiteatro di Fondi “vestito” con 2800 coperte di lana fatte a mano dalle cuoricine

FONDI – L’Anfiteatro di Fondi in Piazza De Gasperi “vestito” con un patchwork di lavori in lana realizzati da tante diverse mani, grazie all’iniziativa dell’Associazione Progetto Cuore presieduta da Gabriella Capotosto che da anni coordina il lavoro delle cuoricine. Un colpo d’occhio incredibile le 2800 coperte realizzate a mano ed esposte domenica 1 settembre per l’evento “La piazza si colora d’amore”, realizzato in collaborazione con Associazione Pro Loco Fondi Aps e il patrocinio del Comune di Fondi. Sugli spalti le tinte rappresentative di altrettante cause da sostenere con la novità delle coperte rosse contro la violenza sulle donne che saranno donate a numerosi centri antiviolenza italiani.

“Sono oltre dodicimila le “cuoricine” di tutta Italia mosse dalla solidarietà che hanno realizzato quest’anno settemila coperte e non solo, anche altri lavori come scialli, cappelli e copricuscini – spiegano dall’Associazione Progetto Cuore – . Sono 2800 le coperte esposte e 8500 le coperte in totale che verranno poi consegnate gratuitamente ad ospedali, case di cura e residenze per gli anziani. Soprattutto in centri di cura pediatrici oncologici”. Acquistando i manufatti si può contribuire agli scopi dell’associazione di volontariato.

Le riprese video pubblicate dal Comune di Fondi sono a cura di Massimo Simonelli che ha curato anche il montaggio.