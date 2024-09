Cisterna Volley, il centrale Jacopo Tosti campione del mondo under 17

SOFIA – C’è anche un po’ di Cisterna Volley nell’oro mondiale Under 17. In Bulgaria si è laureato infatti campione anche il centrale, Jacopo Tosti. Una grande soddisfazione per il Cisterna Volley e la Marino Pallavolo, nel progetto “insieme siamo più forti” che ha portato proprio Jacopo Tosti a misurarsi nel quotidiano con gli atleti di Superlega, proseguendo allo stesso tempo il suo percorso di crescita nel settore giovanile a Marino. Gli azzurrini di Luca Leoni hanno vinto in una finale combattuta fino all’ultimo contro i pari età dell’Argentina e Tosti ha concluso la competizione con ottimi numeri, dopo aver iniziato la sua estate agli Europei Under 18. Nello specifico sono stati 46 i punti realizzati dal centrale romano, (33 in attacco, 7 a muro, 6 al servizio), con il 50% di efficienza in attacco. La miglior partita dal punto di vista realizzativo è stata contro Porto Rico, nel successo per 3-0 che ha visto Tosti realizzare 11 punti di cui 3 ace.

“Nel giro di pochi giorni ho vissuto un’altalena di emozioni – racconta il neo Campione del Mondo – Anche quando la finale sembrava persa alla fine dei primi due set, siamo riusciti a ritrovare il nostro gioco e vincere una partita combattuta. Come abbiamo dimostrato in tutto il torneo, siamo stati una squadra compatta, che sapeva soffrire e lottare su ogni pallone. L’Argentina è una grande squadra, ma siamo stati determinati e alla fine è arrivata la vittoria. Dall’ultimo punto in poi è stato un turbinio di emozioni, è un successo incredibile, ancora devo realizzare bene ciò che è successo. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra capace di superare ogni difficoltà”.

“Se dovessi dire un pregio di questa squadra parlerei di determinazione – prosegue Tosti – Anche nei momenti più cupi siamo riusciti a uscirne con voglia di vincere e far valere il nostro gioco. Dalla prima partita del girone non sono mancate le difficoltà, penso anche alla vittoria ai gironi con la stessa Argentina per 3-1. Con l’Iran siamo riusciti a rimontare una partita che sembrava persa. Ci sono stati momenti in cui ci davano per spacciati in cui siamo riusciti a risollevarci e a portare a casa il risultato”.

L’oro che indossa Tosti parte da lontano, con un percorso che lo ha visto protagonista prima nella Marino Pallavolo e poi con i campioni della Superlega a Cisterna, con l’esperienza con l’Under 18 a precedere il torneo con i pari età: “Questo successo è dedicato a Stefano Vazzana e Francesco Ronsini, i miei due allenatori a Marino. Sono stati loro a lanciarmi in questo sport e ad allenarmi tutt’ora. Questa medaglia la condivido con loro. La pallavolo giocata qui è stata di alto livello, ma l’anno scorso avendo la possibilità di allenarmi con il Cisterna Volley avevo già avuto la possibilità di misurarmi su questi ritmi. Le dinamiche imparate a Cisterna le ho poi messe in campo in queste partite. L’esperienza con l’Under 18 infine, è stata molto utile, mi ha permesso di imparare in fretta a gestire le emozioni in campo di una partita di respiro internazionale”.