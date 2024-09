Latina, il sindaco Celentano incontra il Console generale di Romania Marian Popescu

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha ricevuto, nella tarda mattinata di oggi, il Console generale della Romania a Roma, Marian Popescu, venuto a Latina per incontrare i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

“E’ stato un incontro di collaborazione istituzionale – ha riferito il sindaco Celentano – finalizzato alla gestione delle criticità che possono interessare la comunità romena che vive nel capoluogo. Tra novembre e dicembre, i cittadini romeni sono chiamati alle urne per le elezioni presidenziali e parlamentari della Romania. Al fine di favorire le operazioni di voto, il Comune di Latina metterà a disposizione dei locali di proprietà dell’ente, così come si sta facendo per la stessa ragione per le comunità tunisina e moldova presenti a Latina.”

Il Console Popescu ha manifestato, dal canto suo, l’interesse a favorire i processi di integrazione dei cittadini romeni nella comunità locale, con particolare attenzione verso i minori e per le situazioni di particolare fragilità e difficoltà. Un accenno significativo è stato fatto anche per la nutrita comunità ortodossa presente nel capoluogo. Il Consolato romeno si è reso disponibile a offrire forme di sostegno all’azione quotidianamente condotta dai Servizi sociali del Comune di Latina nei confronti dei cittadini romeni.

Sono quasi 7mila i romeni residenti a Latina, di cui circa 2mila di età inferiore ai 25 anni (dato ufficiale di fine marzo 2023) e costituiscono la comunità straniera più rappresentativa della nostra città.

Il Console Popescu ha lasciato il Comune, con una stretta di mano e un arrivederci al sindaco Celentano, esprimendo il desiderio di stringere un patto di gemellaggio con la città di Latina.