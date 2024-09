Latina, in tanti in maglia celeste per la Fitwalking for AIL

LATINA – In tanti questa mattina a Latina per la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Il serpentone dei partecipanti in maglietta celeste si è mosso dalla sede Ail di Via Tanaro, ha attraversato Piazza del Quadrato e ha poi raggiunto il Villaggio dello sport allestito in piazza del Popolo per la Settimana Europea dello Sport.