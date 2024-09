Mad Frog is Back, a Latina la personale di Ersilia Sarrecchia

LATINA – E’ stata inaugurata da Oliocentrica in Viale Cesare Augusto 40 a Latina, “Mad Frog is Back”, la mostra personale di Ersilia Sarrecchia dedicata alle sue iconiche rane. Un’ode al passato per il Museo di Arte Diffusa che aveva creato una rassegna itinerante tutta dedicata alle opere dell’artista già nel 2008, ma anche una proiezione verso il futuro, un invito a guardare avanti con la stessa curiosità e determinazione che caratterizza lo sguardo delle rane, rivolto allo spettatore e al tempo stesso al domani, spiega il curatore Fabio D’Achille.

OlioCentrica da qualche anno è anche sede del Museo D’Arte Diffusa e dopo la mostra di Luciano Cisi e Orangioia arriva “Mad Frog is Back: Metamorfosi e Riscoperta delle Radici” . Da tempo l’attività di Gisa de Nicola e Fabrizio Gargano accoglie eventi artistici, culturali e musicali del territorio.

Per Ersilia Sarrecchia la rana colorata è “simbolo di trasformazione e rinascita, elementi profondamente legati alle terre pontine, da cui trae ispirazione, emblema perfetto per raccontare la storia della trasformazione delle paludi pontine in terre fertili”.