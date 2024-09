Maltempo, allagamenti e disagi a Latina. Viale Petrarca trasformata in fiume

LATINA – Il forte temporale che si è abbattuto questa mattina su Latina accompagnato da un forte vento di burrasca ha creato allagamenti soprattutto in centro città dove le foglie dei platani e dei tigli hanno da tempo intasato le caditoie. I problemi maggiori lungo la circonvallazione, in via Don Minzoni dove l’acqua è arrivata al livello dei negozi. Fiumi d’acqua in viale Mazzini e viale Petrarca dove è “scomparso” un attraversamento pedonale. Anche a Borgo San Michele la piazza della chiesa è allagata.

Auto con l’acqua agli sportelli, come di regola, alla rotonda dell’Aviatore nei pressi del centro commerciale Latina Fiori.

Rami e alberi caduti in varie zone della città e del territorio, tra cui uno alla rotonda di Borgo Piave che sta creando disagi alla circolazione.

Sono in corso gli interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, passati in poche ore dall’emergenza incendi a quella maltempo.