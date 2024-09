Tragico incidente sulla Itri-Sperlonga, perde la vita il 22enne Alessio Mancini

ITRI – Un altro tragico incidente stradale sulle strade pontine. A perdere la vita un giovane militante di Forza Italia, Alessio Mancini, 22 anni, rimasto coinvolto in un violento scontro mentre era in sella alla sua moto che all’incrocio della provinciale Itri-Sperlonga. L’impatto con un’auto guidata da un ragazzo di vent’anni è stato violento. Sul posto l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118, ma per Alessio non c’è stato nulla da fare. Saranno i militari dell’Arma che hanno eseguito i rilievi a dover stabilire la dinamica di quanto accaduto. (foto da Instagram)

“Una notizia straziante – è il commento del compagno di partito di Latina, Luca Palmegiani -. Alessio Mancini era un ragazzo per bene, sempre con il sorriso e con tanta voglia di fare.

Ogni volta che ci incontravamo mi raccontava della sua Itri, dei progetti che con il gruppo di Forza Italia locale stavano portando avanti e di come si stava impegnando per supportare il partito.

È tanto il dolore. Difficile riuscire a sopportare una notizia del genere, accettare il fatto che una giovane vita è stata spezzata. Ti ricorderemo sempre con il sorriso e quella tua voglia di fare per la tua città”.

L’intera comunità di Itri è sconvolta. L’assessore alla cultura del Comune Salvatore Mazziotti annuncia la cancellazione della serata conclusiva della Rassegna Cinematografica Krisis Cinemamente nelle Periferie dell’Esistenza, prevista per questa sera 4 settembre. “Colti da uno sconforto di tale portata siamo certi nella comprensione di tale scelta. Ci stringiamo attorno al dolore delle famiglie Mancini e Corpolongo”.

“La morte di Alessio Mancini è una notizia terribile che mi addolora profondamente e che mi lascia sgomento. Di fronte a queste tragedie bisogna solo stringersi accanto alla famiglia e rivolgere loro la nostra vicinanza più sentita. La stessa che desidero rivolgere alla comunità itrana e al movimento giovanile di Forza Italia di cui Alessio era coordinatore locale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ma al tempo stesso, sono certo, ciò che continuerà a vivere in tutti noi è la vivacità, l’impegno sociale e umano di Alessio che resterà imperituro nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerlo”, scrive in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.