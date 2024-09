Mareggiata e vento, primi danni sul lungomare di Sabaudia

SABAUDIA – La mareggiata con il forte vento in atto a Sabaudia hanno causato la formazione di una voragine a lato della strada strada lungomare nella zona di Caterattino dove già in passato si sono verificati crolli. Un cambio di scenario repentino quello causato dalle condizioni metereologiche avverse . Nel punto di maggiore erosione la spiaggia è sparita, lasciando il posto alle onde che hanno raggiunto le strutture balneari fino a pochi giorni fa aperte e affollate. I volontari Anc Sabaudia odv guidati dal marescialle Enzo Cestra sono al lavoro per la verifica dei danni e per segnalare le situazioni più critiche.

La mareggiata ha anche portato sulla spiaggia all’altezza dello stabilimento Camping Sabaudia una grande carcassa, in avanzato stato di decomposizione, di tartaruga Marina Caretta Caretta che dovrà ora essere rimossa.