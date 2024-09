Maxi sequestro di pesce al mercato di Sabaudia: era privo di tracciabilità

SABAUDIA – Esponeva sul banco del mercato prodotti ittici privi di ogni informazione circa la provenienza. Ben 128 kg di pesce sono stati sequestrati questa mattina al mercato settimanale di Sabaudia dalla Guardia Costiera nell’ambito dei controlli per contrastare la vendita illegale di prodotti del mare privi di tracciabilità, a tutela della salute dei consumatori.

Sono stati i militari della Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Sabaudia del Circondario Marittimo di Terracina, a procedere al sequestro della merce messa in vendita da un operatore ambulante. Nei confronti dell’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 1.500, in violazione della normativa in materia di pesca marittima. Il pesce sequestrato, sottoposto al controllo del medico dell’ASL Veterinaria di Latina, è stato dichiarato non idoneo al consumo umano in considerazione della provenienza incerta, e ne è stata disposta la distruzione presso impianti autorizzati al conferimento dei rifiuti.