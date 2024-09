SEZZE – Sezze punta sulle sue sagre e fiere e sulle attività storiche rilanciare l’economia locale. Per questo ha predisposto un programma per la salvaguardia e la valorizzazione delle attività storiche e delle fiere di interesse storico del territorio e la buona notizia è che la Regione Lazio lo ha approvato ( Determinazione n. G12051 del 16/09/2024). Lo annuncia in una nota l’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Locale del Comune di Sezze, Lola Fernandez parlando di “un investimento fondamentale per il futuro di Sezze”.

“Non si tratta solo di preservare un patrimonio culturale e commerciale inestimabile, ma anche di promuovere la conservazione e la rigenerazione del nostro territorio e dei suoi centri storici. Le attività storiche, i mercati e le fiere sono il cuore pulsante della nostra comunità, luoghi di incontro, di scambio e di tradizione che contribuiscono a definire la nostra identità – dice Fernandez – . Questo importante risultato ci consentirà di stanziare un finanziamento complessivo di € 71.500,00, di cui € 50.000,00 provenienti da contributo regionale, per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e commerciale della nostra città”.

L’assessore ricorda anche che entro il 15 ottobre si chiuderà il termine per l’accreditamento di nuove attività storiche (avviso pubblicato sul sito del Comune di Sezze): “Invito tutte le attività che possiedono i requisiti per accedere a questo accreditamento e che ancora non hanno presentato la pratica in Comune a farlo entro la scadenza indicata. Una volta ottenuto l’accreditamento, potranno optare ai finanziamenti in programma dalla Regione Lazio per il 2025”.

Nello specifico, il programma prevede interventi mirati a:

Sostenere le fiere locali: la Sagra del Carciofo, la Fiera di San Luca e la Fiera della Croce riceveranno ciascuna un contributo di € 10.000,00 per migliorare la loro visibilità e organizzazione.

Valorizzare le attività storiche: il Bar Buzzichetto, la Gioielleria Di Lenola, il Bistrot San Pietro e l’Abbigliamento Lombardi beneficeranno di contributi compresi tra € 5.000,00 e € 7.120,00 per interventi di conservazione e ammodernamento.

Promuovere il marchio ” fiere e attività storiche “: saranno implementate strategie di comunicazione e marketing per valorizzare l’identità storica di queste attività.

“Desidero ringraziare il Settore Sviluppo Locale del Comune di Sezze per il lavoro svolto, la Confcommercio Lazio Sud per il supporto tecnico fornito, e ricordare con affetto il compianto Vittorio Del Duca, il cui contributo è stato fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. L’Amministrazione comunale si impegna a garantire la massima trasparenza e efficacia nella gestione di questi fondi, al fine di preservare e valorizzare il tessuto economico e culturale di Sezze”, conclude Lola Fernandez.