Nuovi ospedali a Latina e nel Golfo, Tiero: “Risorse in arrivo”

LAZIO – “Per i nuovi ospedali di Latina e del Golfo ci sono le risorse. Prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente Rocca. Il 3 ottobre va in Conferenza Stato-Regione l’approvazione del decreto ministeriale che stanzierà per il Lazio 1,6 miliardi dell’Inail per realizzare cinque ospedali del Lazio. Le nuove strutture rientrano nel piano della nuova rete ospedaliera. Il testo è passato al ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Ragioneria di Stato. Ora arriverà in Conferenza Stato-Regioni.

Dal punto di vista sanitario e assistenziale il Nuovo Ospedale di Latina amplierà le attività di eccellenza, attualmente presenti nella struttura sanitaria del Santa Maria Goretti, completando il percorso di attivazione del DEA di II livello con tutte le specialità previste dal DM 70/2015, con una logica di rafforzamento della risposta sanitaria nelle province. La realizzazione del nuovo ospedale si inserisce nel più ampio progetto di riassetto e riqualificazione dell’area urbana di Borgo Piave, fortemente collegata, da un punto di vista infrastrutturale, con la città e con l’esterno, in posizione baricentrica rispetto al territorio da servire. C’è l’urgenza di realizzare una grande struttura sanitaria che prenda il posto di un ospedale Goretti, non più sufficiente a servire un bacino d’utenza sempre maggiore. E non dimentichiamo che nel piano di investimenti in edilizia sanitaria del Lazio presentato dal presidente Francesco Rocca c’è il nuovo ospedale del Golfo, che sorgerà a Formia. Potremo inoltre usufruire anche della Cardiochirurgia, altro servizio che Rocca intende garantire nell’area di Latina. Un impegno che di fatto inverte la tendenza romanocentrica degli ultimi anni. In particolare concordo in pieno con l’analisi del governatore quando sostiene che è venuto il momento di riconsegnare ai cittadini del Lazio una sanità in grado di dare dignità a ogni singolo abitante, ovunque si trovi. Credo fortemente nella sinergia venutasi a creare e nel gioco di squadra instaurato con il presidente Rocca. Sono certo che l’obiettivo dei nuovi ospedali sarà centrato”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive e membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio